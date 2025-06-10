Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı boyunca 20 ilçede toplam 2 bin 510 arızaya anında müdahale etti.BALIKESİR (İGFA) - Tüm ekipleriyle 7/24 sahada olan BASKİ, özellikle tatilcilerin yoğunlukla tercih ettiği bölgelerde anlık oluşan arızalara anında müdahale ederek vatandaşlardan tam not aldı.

Halka sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak için Kurban Bayramı tatilinde de gece gündüz hizmet veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, tüm ilçelerde bayram boyunca meydana gelen 2 bin 510 arızaya müdahale ederek anında çözüme kavuşturdu. Bayram tatilinde nüfus yoğunluğunun yaşandığı Körfez ve Güney Marmara başta olmak üzere tüm ilçelerde tam zamanlı hizmet veren BASKİ, bölge halkının ve tatilcilerin sorunsuz bir tatil geçirmeleri için aralıksız çalışmalarını sürdürdü.

2 BİN 510 ARIZAYA ANINDA ÇÖZÜM

Şehrin altyapısını geleceğe hazırlamak için kapsamlı bir dönüşüm başlatan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın halkçı belediyecilik vizyonuyla çalışmalarını sürdüren BASKİ, vatandaşların rahat bir tatil geçirebilmesi için Kurban Bayramı’nda da sahadaydı. Bayram süresince gerekli makine ve ekipmanları ambarlar ile stok sahalarında hazır bulunduran ekipler, tam donanımlı acil müdahale araçlarıyla meydana gelen içme suyu ve kanalizasyon şebeke hattı arızalarına anında müdahale etti. Şebeke hattı arızalarının yanı sıra içme suyu arıtma tesisleri, içme suyu depoları ve terfi istasyonlarındaki mekanik arızaları da kontrol altında tutarak kısa sürede çözüme kavuşturan BASKİ, 2 bin 510 arızayı kısa sürede gidererek, çalışmalarıyla vatandaşların takdirini topladı.

NÖBETÇİ VEZNELER BAYRAMDA DA HİZMET VERDİ

Kurban Bayramı süresince vatandaşların abone ve ödeme işlemlerini sorunsuz yapabilmesi için BASKİ’nin Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Burhaniye, Gönen, Gömeç, Erdek ve Bandırma ilçelerindeki nöbetçi vezneler vatandaşlara Kurban Bayramı süresince kesintisiz hizmet verdi.