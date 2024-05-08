Düzce'de Sarayyeri Mahallesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.Sefer DEMİR - haberozel.com.tr

DÜZCE (İGFA) - Düzce'de Sarayyeri Mahallesinde 2,5 dönümlük tarla üzerinde anız yangını çıktı. Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerini harekete geçti.

Yangın bölgesine kısa sürede ulaşan ekipler yanan tarlanın sınırında bulunan tek katlı eve sıçramaması için yoğun bir çalışma yaptı.

Ekipler yangını kontrol altına alarak eve zarar vermesini önledi.

Anız yangını ile ilgili olarak geniş kapsamlı çalışma başlatıldı.

Öte yandan haber ekimiz tarafından yangın dron ile havadan görüntülendi.