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Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü çevredeki buğday ve mısır tarlalarına sıçradı.

Sakarya'da hayat nöbetçileri 24 cana 'nefes' oldu

Sakarya'da hayat nöbetçileri 24 cana 'nefes' oldu

DÜZCE (İGFA) - Merkeze bağlı Akınlar Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nin arkasında bulunan çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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