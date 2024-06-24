Düzce'de merkeze bağlı akıncılar sitesinde bulunan çöplük alanda yangın çıktı.Sefer DEMİR / Haberozel.com.tr
DÜZCE (İGFA) - Merkeze bağlı Akınlar Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nin arkasında bulunan çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü çevredeki buğday ve mısır tarlalarına sıçradı.
Yangını gören vatandaşların İhbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 50 dönümlük alanda etkili olan yangını södürmek için mücadele ediyor.
Kaynak: igf