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Drift yaptığı iddia edilen sürücü olay sonrası aracını terkedip kaçarken, polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için tahkikat başlattı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevkedildi.

Alınan bilgiye göre olay Körpeşler Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde yaşandı. Drift yaptığı iddia edilen ismi henüz öğrenilemeyen 81 ADU 159 plakalı otomobil sürücüsü, önce yayalara ardından aydınlatma direğine çarpadak durabildi.

Düzce'nin Körpeşler Mahallesi'nde drift yaptığı iddia edilen bir otomobil sürücüsü önce yayalara ardından aydınlatma direğine çarparak durabildi. DÜZCE (İGFA) - Düzce'de drift yapan sürücü kazadan kaçamadı.

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