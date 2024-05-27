Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Bike Fest ile bir Dünya kupasına daha ev sahipliği yaptı. Dağ bisikletinin en prestijli yarışı MTB Eliminatör Dünya Kupası Ayçiçeği Vadisi'nde tozu dumana kattı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya, birbirinden güzel organizasyonlara ev sahipliği yaparak her alanda sporun nabzını tutmaya devam ediyor.

Şehirde renkli görüntülere sahne olan Sakarya Bike Fest kapsamında bu yıl bisikletin en prestijli ve büyük yarışları, şehrin cadde-sokaklarında ve Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde koşuldu.

Dünyanın en gözde şehirlerinden geçen "Tour Of Sakarya" (yol bisikleti) ile başlayan fırtına, daha sonra MTB'nin dağ bisikleti yarışlarıyla devam etti.

Etkinlikler, gösterilerle vatandaşların buluşma noktası olan festival dağ bisikleti alanında dünyanın en büyük organizasyonu MTB Eliminatör Dünya Kupası ile muhteşem bir final yaptı.

Uluslararası şampiyonlukları olan 15 ülkeden 57 sporcu Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde yapılan sıralama turları sonrası nefes kesen bir mücadeleye başladı. 39 erkek, 18 kadın yarışmacı vadinin 4 buçuk kilometrelik dağ parkurunda podyum için ter döktü.

Şampiyonanın erkekler kategorisinde İsveçli LindhEdbin şampiyon olurken, Fransalı sporcu SerrexLorenzo ikinci, Avusturyalı pedal HauserTheo ise üçüncü oldu.

Kadınlarda ise İtalyalı TormanaGaiya dünya kupasının şampiyonu oldu. Hollandalı ViresDidi de ikinci oldu, Fransalı pedal Boissiere Madison ise ismini üçüncülüğe yazdırdı.

Yarış heyecanına vadide sporcular ve sporseverlerle birlikte tanıklık eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ile Büyükşehir bürokratları şampiyon pedallara altın, gümüş ve bronz madalyaları takdim etti.

Başkan Alemdar, yarış sonunda ise Sakarya'nın dört bir yanından yarışları takip etmek için gelen vatandaşlar arasından 54 kişiye çekilişle bisiklet hediye etti. Sakarya Bike Fest, Türkiye Motosiklet Akrobasi Şampiyonu Birkan Polat'ın bisiklet şovuyla son buldu.