Düzce'de Konuralp Teknopark kavşağında trafik, asayiş, Gece Kartalları ve Yunus polisinin yapmış olduğu kontrollerde 'dur' ithafına uymayan Ö.D. yönetimindeki 54 B 8746 plakalı araç yunus ekipleri tarafından yapılan kovalamaca sonucu yakalandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre Düzce'de yapılan kontrolde 'dur' ihtarına uymayan bir araç sürücüsü yunus ekiplerinin yaptığı kovalamaca sonucu yakalandı.

Araç sürücüsü alkol sınırında 50 promil alkollü olan şahısın duruma itiraz edip polislerin üzerine yürüdü.

Ekipler tarafından etkisiz hale getirilen Ö.D., sağlık kontrolleri yapılmak üzere Düzce Atatürk Devlet Hastenesine ardından yasal işlemleri yapılmak üzere Şehit Osman Çatana Polis Merkezine görürüldü.