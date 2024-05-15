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Aile istatistiklerine göre kalabalık aileler azaldı... Aileler 4 kişiden 3'e düştü

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Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Düzce'nin Aziziye Mahallesi'nde ilkokul önünde meydana gelen kazada motosikletin okul servisine çarpmasıyla birlikte motosiklet sürücüsü yaralandı. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre Aziziye Mahallesi Avni Akyol İlkokulu önünde Süleyman A. idaresindeki 81 AAE 148 plakalı motosiklet, 81 S 0867 plakalı okul servisine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Süleyman A. yaralandı.

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