Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Düzce İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri şehir merkezinde denetimlerini sürdürüyor. Denetimler kapsamında yayalaştırılan İstanbul Caddesi’ni işgal eden motosikletler ile Kuyumcuzade Bulvarı güzergahında toplu ulaşım araçları incelendi, kural dışı olanlara cezai yaptırım uygulandı.DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği halinde yürüttüğü asayiş çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle şehir merkezinde kural dışı hareket edenlere cezai yaptırımların uygulandığı denetimler kapsamında iki farklı ekip İstanbul Caddesi ve Kuyumcuzade Bulvarı’nda araçları inceledi. İstanbul Caddesi’nde yayaların ul aşımı ve bisiklet geçişi serbestliği dışında yasak olmasına rağmen caddede seyahat eden motosikletleri durduran ekipler ilgili kanunun 47/1 C maddesine istinaden 11 araç sahibine 690’ar Türk Lirası cezai yaptırım uyguladı.

Bir diğer ekip ise Kuyumcuzade Bulvarı üzerine ilçelerden gelerek şehir merkezine giren toplu ulaşım araçlarını denetledi. Zabıta Müdürlüğü, Emniyet ve Ulaşım ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü denetimler kapsamında 30 toplu taşıma aracı incelendi ve kural dışı hareket eden araç sahiplerine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca işlem yapıldı.