Türk Pop Müziği'nin güzel yıldızı Ece Seçkin, Balıkesir Hayal Kahvesi'nde gerçekleşen konserinde, unutulmaz bir performans sergileyerek hayranlarını coşturdu.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir'deki konserde enerjisi ve iddialı şovlarıyla baş döndüren Ece Seçkin, sahneye yanından ayırmadığı ve ona uğur getirdiğine inandığı Simon lakaplı oyuncağıyla çıktı.

Oyuncağı Simon ile hayranlarına büyük şok yaşatan güzel yıldız, sahnedeki neşeli tavırlarıyla da hayranlarını büyüledi.

Renkli görüntülere sahne olan konserde Eurythmics grubunun klasikleşmiş hiti "Sweet Dreams"i seslendiren Seçkin, bu performansıyla da büyük alkış aldı.

Albümü için gün sayan başarılı pop yıldızının bu yeni projesi merakla bekleniyor.