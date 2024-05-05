Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İSOV Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen MEB Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması Final Töreni'nde dereceye giren gruplara ödüllerini verdi.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması 28 bölgede, 81 ilden öğrencinin ve toplam 407 grubun katılımıyla gerçekleştirildi.

Grupların danışmanlığını yapan öğretmenlere, öğrencilere öğretmenlik dışında ablalık, ağabeylik, takım liderliği yaptıkları için, öğrencilere de öz güvenleri ve cesaretlerinden dolayı teşekkür eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, içinde yaşanılan dönemde gençler arasında özellikle gastronomi ve mutfak sanatlarına yönelen bir ilginin farkında olduklarına işaret etti.

Projeyle ilgili detayları paylaşan Bakan Tekin, mutfak sanatları ve gastronomi üzerine uzmanlaşan, annelerinin reçeteleriyle yemek yapabilen, dünyada bu konudaki gelişmeleri izleyerek sanatını gerçekleştiren ve ürettiği ürünü pazarlama konusunda uzman genç arkadaşlar yetiştirmek istediklerini belirterek, "Bununla hem Orta Asya'dan itibaren elde ettiğimiz o geleneği gelecek kuşaklara aksettirebilecek bir birikimi, bir envanteri kayda geçirmiş olacağız hem de ciddi şekilde bu anlamda ihtiyaç olduğuna inandığımız bir sektördeki nitelikli eleman ihtiyacının giderilmesine katkı vermiş olacağız. Mutfak sanatları ve gastronomi üzerine uzmanlaşan, hem pişirme hem de bunun pazarlamasını yapabilme konusunda uzmanlaşan bir meslek lisesi ve bu ürünlerin paylaşılabildiği, herkesin rahatlıkla misafirini götürebileceği bir hizmet alanı oluşturmak istiyoruz. Bu anlamda İstanbul'da ilk projemizi de bir aksilik olmazsa yeni eğitim-öğretim yılında, Boğaz'a nazır güzel bir mekanda inşallah hayata geçirmiş olacağız." diye konuştu.

Yarışmayla, mesleki teknik ortaöğretim kurumlarında bulunan yiyecek içecek hizmetleri alanındaki öğretmen ve öğrencilerin mutfak sanatlarındaki ustalıklarını gösterme imkanı bulmaları, Türk mutfağının zengin geçmişini gelecek nesillere aktararak kültürel mutfak mirasına katkı sunmaları ve yetkinliklerini sergilemeleri amaçlandı. Jumbo Ev Gereçleri San. Tic. AŞ işbirliğinde, 28 gastronomi bölgesinde, 81 ilden yiyecek içecek hizmetleri alanı öğrencisinin katılımıyla düzenlenen MEB Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması'nda 407 ekibin başvurusu kabul edildi. Ekiplerde 1221 öğrenci ve 407 öğretmen yer aldı.