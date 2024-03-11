Wellness ve Yoga Eğitmeni sunucu yazar Ece Vahapoğlu, yoğun iş temposundan kendisine özel bir zaman ayırarak 9 günlüğüne Hindistan’a gitti.İSTANBUL (İGFA) - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde doğan Ece Vahapoğlu, bu yıl 46 yaşına girdiği doğum gününü Hintlilerin Mahashivratri’sinin de denk geldiği 8 Mart’ta çok özel büyük bir kutlamada geçirdi.

Dünyaca ünlü Hintli yoga ve mistik gurusu Sadhguru’nun İsha Yoga Merkezi’nde kalarak ‘Yoga’nın Zerafeti’ programına katılan Vahapoğlu, her sabah güneş doğumuyla kalkarak binlerce kişiyle yoga ve meditasyon deneyimledi.

İsha Vakfı’nın Coimbatore’deki merkezinde kalan Vahapoğlu, “Her sene doğum günümü yani 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü çalışarak geçirdim; kadınla ilgili etkinliklerde sunucu ve konuşmacı olarak yoğun geçen o haftaların yerine bu kez sadece kendime ayırdığım, ruhumu ve bedenimi dinlendirdiğim özel bir inziva oldu. Ruhsal gelişim sürecime ve yoga eğitmenliğime yüksek bilinç buluşması açısından katkısı oldu. Bu sene bu seyahat kendime hediyem. Oğlum doğduğundan beri de ilk kez bu kadar uzun ayrı yurtdışında kalıyorum..” dedi.