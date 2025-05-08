Sakarya Büyükşehir Belediyesi Taekwondo sporcularından Ecrin Yılmaz, Adana’da düzenlenen Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Türkiye Okul Sporları’nda tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Taekwondo sporcusu Ecrin Yılmaz, 6 ve 8 Mayıs tarihleri arasında Adana’da düzenlenen Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Türkiye Okul Sporlarında mindere çıktı.

Yıldızlar kategorisi 41 kilogramda mücadele veren temsilcimiz, tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu olmayı başardı. Nefes kesen bir performans ortaya koyarak şampiyonluğa uzanan Ecrin Yılmaz, kulübüne ve tüm Sakarya’ya önemli bir gurur yaşattı.

Şampiyonluğunu ilan ettikten sonra tebrikleri kabul eden Ecrin Yılmaz, Sakarya’nın başarısı için ortaya koyduğu mücadelenin böylesi bir zaferle taçlanmasından dolayı mutluluğunu ifade etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü genç sporcu için yayımladığı tebrik mesajında, “Kulübümüz Taekwondo sporcularından Ecrin Yılmaz, Adana’da düzenlenen Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Türkiye Okul SporlarındaYıldızlar kategorisi 41 kilogramda Türkiye Şampiyonu olmayı başarmıştır. Sporcumuzu en içten dileklerimizle kutlar, başarılarının devamını dileriz” ifadelerine yer verdi.