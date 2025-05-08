Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İzmir’in Tire ilçesi Karateke mevkiinde, açık alanda vahşi depolama yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne 3 milyon 739 bin 452 TL ceza uyguladı.İZMİR (İGFA) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı yetkililer bölgede yapılan denetimde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından evsel nitelikli atıkların açık alanda depolandığını tespit etti.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre Çevre Kanunu kapsamında kirliliğe neden olan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne 3 milyon 739 bin 452 TL idari para cezası uygulandı. Sorumlular hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.