Edirne İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Can ve mal güvenliğini tehlikeye atarak haksız kazanç elde etmeye çalışan organizatörleri yakalamak ve adalete teslim etmek için operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

Erdoğan DEMİR / KEŞAN POSTASI

EDİRNE (İGFA) - Bu kapsamda, son iki operasyonda toplam 15 farklı uyruklu düzensiz göçmen şahıs yakalandı. Yakalanan göçmenler ülkelerine iade edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı operasyonlar:

Merkez ilçe Doyran köyü sınırları içerisinde: Kaçak yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Havsa ilçesi Söğütlüdere köyü sınırları içerisinde: Yurt dışına kaçmaya çalışan 6 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan araç yediemin otoparkına çekildi ve 1 organizatör şahıs hakkında adli soruşturma başlatıldı.