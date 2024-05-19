Yüksel Yalova Kültür Merkezi’nde düzenlenen yarışmaya 8 binden fazla öğrenciye eğitim veren Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri'nde satranç branşında başarılı olan çocuklar katılırken velilerde turnuvayı ilgiyle takip ettiler. Kültür merkezlerinde birçok dalda gençlerin kendilerini geliştirebilecekleri eğitimler verildiğini ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve iyi zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla kültür merkezlerimizde çeşitli turnuvalar gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.





Birbirleriyle yarışan öğrenciler hünerlerini sergilerken büyük heyecan yaşadılar. Yoğun katılımla gerçekleşen turnuvanın sonunda başarılı olan minik satranç ustalarına çeşitli hediyeler armağan edildi, katılım belgesi verildi.