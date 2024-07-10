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Ayrıca Meriç ilçesindeki Adasarhanlı Köyü'nde de yurt dışına çıkmaya çalışan 6 farklı uyruktan göçmen yakalandı. Bu göçmenler de Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Son iki operasyonda toplam 11 düzensiz göçmen yakalandı. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı'nın çalışmalarında;Lalapaşa ilçesindeki Demirköy'te yapılan kontrolde, 5 Fas uyruklu göçmen kaçakçı yakalandı.

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