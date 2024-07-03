Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Büyükdoğanca Köyü’nde dolandırıcılıkla ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, dolandırıcılık olaylarının artmasıyla birlikte vatandaşları korumak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Keşan ilçesine bağlı Büyükdoğanca köyünde ikamet eden vatandaşlara yönelik Toplum Destekli Güvenlik Hizmetleri kapsamında bilgilendirme faaliyeti düzenlendi.

Jandarma Asayiş Timleri tarafından gerçekleştirilen toplantıda, hırsızlık, telefon ve internet üzerinden dolandırıcılık, saadet zinciri sistemi dolandırıcılığı gibi konularda vatandaşlara detaylı bilgiler verildi. Dolandırıcılık yöntemleri ve bu tür suçlardan korunma yolları hakkında katılımcılara bilgilendirici sunumlar yapıldı.