Bilişim Sektörü İş Adamları ve Profesyonelleri Derneği’nin (BİSİAD) olağan genel kurul toplantısında mevcut başkan İdris Doğrul, güven tazeledi. Tüzük değişikliğine de gidilen genel kurulda derneğin adı oy birliğiyle Bilişim Sektörü İş İnsanları Derneği olarak değişti.BURSA (İGFA) - BİSİAD’ın olağan genel kurul toplantısı, ULUTEK’te gerçekleştirildi. Genel kurulun divan başkanlığını Osman Akın, başkan yardımcılığını Aşkın Elüstü, katipliğini de Muhammet Türksever yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulda, geçmiş döneme ait gelir-gider tabloları ve faaliyet raporlarının incelenmesi ve oylanması yapıldı.

Tüzük değişikliğinin de gerçekleştiği genel kurulda, derneğin mevcuttaki adı olan Bilişim Sektörü İş Adamları ve Profesyonelleri Derneği ifadesi, oy birliğiyle Bilişim Sektörü İş İnsanları Derneği olarak değiştirildi. Tüzük değişikliğinin ardından genel kuruldaki diğer gündem maddeleri de görüşülerek oylandı.

Tek listeyle yapılan olağan genel kurulda mevcut başkan İdris Doğrul, üyelerden güvenoyu alarak 2024-2027 dönem başkanlığına seçildi.

BİSİAD Başkanı İdris Doğrul, yaptığı teşekkür konuşmasında, kendisine inanan ve destek olan tüm üyelere teşekkür etti.

BİSİAD’ın başarının altında önemli bir takım çalışması yattığına dikkat çeken Doğrul, “Bugün aramızda bulunan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Camiamıza yakışır bir genel kurulu geride bıraktık. Geride bıraktığımız dönemde çok önemli işlere ve etkinliklere imzalar attık, çok yere dokunduk. Şimdiyse yeni döneme, yeni projelere başlama vakti geldi. BİSİAD’ı geleceğe taşıyacak projeleri bu dönemde hayata geçirecek, derneğimizin ve mesleğimizin itibarını daha da yukarıya taşıyacağız. Bu dönemde ağırlık verecek olduğumuz konulardan bir tanesi derneğimize yeni üye kazandırmak, bir diğeri de sosyal etkinliklerin sayısını artırmak. Yönetimimizde aramıza katılan yeni arkadaşlar var. Onlarla gücümüze güç kattık. Çok sayıda genç kardeşimiz artık bizlerle. Biliyoruz, bu sektör ve meslek onlarla daha da gelişecek. Bu manada yeni dönemde farklı fikirler ve çalışmalarla da kamuoyunda yer alacağız” dedi.

İdris Doğrul başkanlığındaki yeni yönetimde Hüseyin Ocağışen, Yiğit Kiremitçi, Zuhal Soyaslan, Cemil Fidanlıgül, Ömer Kılınç, Tanser Çobanoğlu, Gül Çiçek Zengin Bintaş, Ceyhun Sezer Coşkun yer aldı.

Yeni dönemde Yüksek İstişare Kurulu Şadi Özdemir, Birol Köse, Osman Akın, Nazır Altıntaş, Fatih Tuncer Hatunoğlu, Muhammet Türksever, Necati Ceylan, A.Dağhan Uzgur, Ertan Yılmaz, A.Suha Aktan, Erdoğan Usta, Mustafa Taşdelen, M.Serkan Aksoy ve Nesrin Erdem'den oluşurken; Denetleme Kurulu'na Fuat Demir, Muhammet Türksever, Mehmet Doğrul seçildi.