Dubai’de gerçekleşecek olan uluslararası defilede global marka ünvanıyla Türkiye’yi temsil edecek olan modacı Özlem Değirmen, başarısını düzenlediği görkemli lansmanda seçkin konuklarıyla paylaştı.BURSA (İGFA) - Modacı Özlem Değirmen’in yeni koleksiyonunun görücüye çıktığı lansmanda defilenin sürpriz ismi podyumların efsane mankeni Yaşar Alptekin oldu.

Global marka ünvanıyla Türkiye’yi Dubai’deki Fashion Week’te temsil edecek olan moda dünyasının genç ve başarılı tasarımcısı Özlem Değirmen, görkemli bir lansmana imza attı.

Global marka olma ünvanını Bursa’daki seçkin bir davetli topluluğunun katıldığı gecede konuklarıyla paylaşan Özlem Değirmen, eşi Murat Veysel Değirmen ile birlikte iş, cemiyet ve magazin dünyasının tanınmış isimlerini ağırladı.

Görkemli gecede yeni koleksiyonunu da görücüye çıkaran Özlem Değirmen’in konuklarına bir de sürprizi vardı.

Yıllar önce podyumlara veda ederek kendine bambaşka bir yol çizen Yaşar Alptekin, bu özel gecede yıllar sonra podyuma geri döndü. Tarzı ve kendine has çizgisiyle adeta podyumun tozunu atan Alptekin, konulardan büyük ilgi gördü. Gecenin finalinde Fashion Week Türkiye Ceo’su Emrah Kayıhan’la birlikte başarısını pasta keserek kutlayan Özlem Değirmen, moda dünyasında kalıcı işlere imza atmak istediğini ifade etti.