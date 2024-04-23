Ünlü sanatçısı İzmirli Ege; 90’lı yıllara damga vuran ve haala dillerden düşmeyen “Yaz Aşkım, Delice Bir Sevda, Hurma Gözlüm, Sevildiğini Bil Yeter ...” gibi Latin tarzı şarkılarından sonra önümüzdeki yıl çıkacak “Best Of 2025” albümü öncesi, 1995’te Türkiye’de Latin rüzgarı estiren ilk albümünün adı olan “Senden Uzak” şarkısına İstanbul’da yeni klip çekti.Ata SEVGİ - AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - Son olarak söz ve müziği kendisine ait olan, Türkiye Cumhuriyetimizin 100. Yılı anısına seslendirdiği, “Cumhuriyet Sonsuza Dek” marşı dillerde dolaşan “Ünlü Sanatçı Ege; “Senden Uzak” şarkısı için önce New York, Berlin ve Paris'te klip çekimi yaptı ama , “Türkiye’den Uzak” görüntüler içine sinmeyince, klip çekimlerini İstanbul’da tamamladı.

Müzik kanallarında yayınlanmaya başlanan “Senden Uzak” la ilgili bilgi veren Ege;”Üç farklı yönetmen ve üç farklı gözü bir klibe toplamayı amaçladık.Çekilen görüntülerden sonra eminim daha önce İstanbul'u hiç böyle görmemiştik, diyeceksiniz.” dedi.

ŞARKI AYRI DANS AYRI OYUNCULUK AYRI HERKES İŞİNİ YAPSIN

Son yıllarda kimi oyuncuların ve popüler kimliklerin şarkı söylemeleri konusunda da açıklama yapan ünlü sanatçı Ege; “Şarkı söylemek ya da dans etmek; oyunculuklarının olmazsa olmaz parçası ama bunu popüler kimliğinden yararlanarak mesleğe dökmek ,ne ahlakla bağdaşır ne de adaletle.Bunu yapmak mesleği şarkıcılık olan insanlar karşısında haksız bir rekabet oluşturur.Çünkü insanlar, orada bir şarkıcıyı değil hâlâ oyuncuyu izliyor.Ve İşin gerçeği bu sanatı küçülterek, basitliği ön plana çıkarıyor.Eğer kendilerine kalacak tatlı bir anı olarak bakıyorlarsa, şarkı söylemelerinin bir mahsuru yok.Onun dışında bence herkes kendi işini yapmalı" dedi.