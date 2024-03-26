ABD’ye ihracatta son 5 yılda yaptığı atakla ihracatını 1 milyar dolardan 2 milyar dolara çıkaran Türk gıda ihracatçıları, 5 milyar dolar hedefine ulaşmak için büyük bir adım attı.İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin gıda ihracatının lideri Egeli gıda ihracatçıları, 2024 yılının ilk çeyreğinde üçüncü büyük fuar organizasyonunu Amerika Birleşik Devletleri’nde Kaliforniya-Anaheim’da gerçekleştirdi.

Natural Products Expo West Fuarı’nda sağlıklı, doğal ve organik ürünlerin vitrine çıktığını dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, Türk firmaları açısından çok verimli bir fuar gerçekleştiğini, fuardan ticari bağlantılar kurarak son derece memnun ayrıldıklarını, seneye daha büyük stantlarda katılmayı planladıklarını dile getirdi.

Ege İhracatçı Birlikleri olarak önümüzdeki yıl için daha büyük bir alanda milli katılım gerçekleştirilmesi için fuar idaresi ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlatan Işık, “Expo West, küresel sağlık ve sağlıklı yaşam trendlerinin merkez üssü olma rolünü vurguladı. Ege İhracatçı Birlikleri olarak tarım ürünleri ihracatımızı 7,3 milyar dolardan 10 milyar dolara taşımayı hedefliyoruz. ABD yıllık 230 milyar dolarlık gıda ürünleri ithalatıyla Türk gıda ihracatçılarının en büyük hedef pazarı konumunda. Natural Products Expo West Fuarı’na bu yıl ikinci kez Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu üstlendik. ABD’nin en büyük gıda fuarı olan New York Fancy Food Fuarı’nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu yaklaşık 25 yıldır başarıyla gerçekleştiriyoruz. ABD pazarında Türk gıda ürünlerinin bilinirliğini artırmak için Turkish Tastes isimli TURQUALITY Projemizi 5 yıldır başarılı bir şekilde sürdürüyoruz. Bu organizasyonlarımıza ekleyeceğimiz yeni halkalarla ABD pazarına orta vadede Türkiye’den 5 milyar dolarlık gıda ürünleri ihracatı hedefliyoruz, bu hedefimize de emin adımlarla ilerliyoruz” diye konuştu.

TURQUALITY VE UR-GE PROJELERİMİZLE GÜCÜMÜZE GÜÇ KATIYORUZ

Türkiye’nin dünyanın gıda ambarı söyleminin altının dolu bir söylem olduğuna vurgu yapan Başkan Işık, “Kuru meyveler, zeytin, zeytinyağı su ürünleri, meyve sebze mamulleri, baharatlar, bitkisel yağlar, hububat, bakliyat, un, unlu mamuller, taze meyve sebze, hayvansal mamuller başta olmak üzere pek çok gıda ürününde dünyanın en büyük tedarikçileri arasındayız. Organik sektöründe 1 milyar dolarlık ihracat potansiyeline ulaştık. Organik sektöründe de 2 milyar dolar ihracat hedefliyoruz. Bu amaçla her sektörümüz güçlü olduğu pazarlarda tanıtım yapmak üzere Ticaret Bakanlığımızın ihracatçılarımıza kümelenerek pazarlama yapmaları için verdiği destekler çerçevesinde TURQUALITY Projeleri ve UR-GE Projelerini devreye alıyor. Fuarlar, Sektörel Ticaret Heyetleri, Alım Heyetleri düzenliyoruz. 2024 yılında ABD Fancy Food Fuarı yanında, Çin İthalat Fuarı’na katılacağız. Milli Katılım Organizasyonu yaptığımız fuar sayısı 5’e tamamlanacak.” dedi.