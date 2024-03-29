Türkiye’ye 2023 yılında 255,8 milyar dolar döviz kazandıran, 61 ihracatçı birliği çatısı altında faaliyet gösteren 120 bin ihracatçı, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının hedeflerini belirlemek için genel kurula gidiyor.İZMİR (İGFA) - İhracatçılar, 2023 yılı olağan mali genel kurul toplantılarını Nisan ayı içerisinde yapacaklar. Genel kurullarda her birlik Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında atacağı adımları masaya yatırırken, 2024 yılı bütçelerini ve iş programlarını da karar altına alacaklar.

2022 yılı Nisan ayında yapılan seçimlerde göreve gelen 61 ihracatçı birliğinin yönetim kurulları; göreve geldikten sonra geçen 2 yıllık süreçte ortaya koydukları hedeflerin ne kadarını gerçekleştirdiklerini ne kadarını gerçekleştiremediklerini genel kurul üyelerine açıklayacaklar ve 2023 yılı icraatlarından ibra edilmek için genel kurul üyelerinin huzuruna çıkacaklar.

Bünyesindeki 12 ihracatçı birliğiyle Türkiye’de ihracatçıların en büyük temsilini bünyesinde sağlayan Ege İhracatçı Birlikleri’nde 4 bin 659 ihracatçı firma genel kurula katılım hakkına sahip. 2023 yılında ihracata en çok katkı sağlayan toplam 140 firmaya ödül vermek için hazırlıklarını sürdürürken, Ege İhracatçı Birlikleri’ndeki genel kurullarda Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ihracat hedeflerine ulaşmak için atılması gereken adımlar ihracatçı birliklerinin en üst karar organı olan genel kurullarda istişare edilecek.

Ege İhracatçı Birlikleri’nde genel kurul maratonu, 2 Nisan 2024 Salı günü saat 16:00’da Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ETHİB)’yle başlayacak.

Aynı gün saat 17:00’de Ege Moda Endüstrisinin güçlü temsilcisi Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) üyeleri genel kurul toplantısında buluşacak.