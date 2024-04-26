Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (EMKOÜİB) 2023 yılı mali genel kurul toplantısı ve “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni” gerçekleştirildi. İZMİR (İGFA) - Mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektörlerini bünyesinde buluşturan Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (EMKOÜİB), 2023 yılında 900 milyon dolar olarak gerçekleştirdiği ihracatını, 2024 yılında 1 milyar dolara taşımayı hedefliyor.

EMKOÜİB, 2023 yılında Mobilya, Ahşap, Kağıt ve Odundışı sektörlerinde 2023 yılı için ilk 3 ihracatçı firmalara, Birlik özelinde en çok ihracat yapan, en katma değerli ihracat yapan, en çok ülkeye ihracat yapan , en çok ihracat artışı sağlayan firmalar kategorisinde toplam 15 ödül verdi.

Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, Türkiye'nin 2023 yılında Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri sektöründe zor bir yılı geride bıraktığını belirterek, "Temsil ettiğimiz üç sektörün Türkiye geneli ihracat performansı 2023 yılında %6’lık bir düşüşle 7,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Sektörlerimizin Türkiye geneli ihracat paylarına baktığımızda, mobilya sektörü 4,5 milyar doların üstünde gerçekleştirdiği ihracatla en büyük katkıyı sağladı. Mobilya sektörünü 2,5 milyar dolarlık ihracatla kağıt mamulleri sektörü takip etti. Orman ürünleri sektöründen ise 2023 yılında toplam 155 milyon dolar ihracat gerçekleşti. İhracat rakamlarına Ege Bölgesi olarak göz attığımızda ise 2023 yılında 900 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek geçtiğimiz yıla göre %4’lük bir düşüş yaşanmıştır.” dedi.

HEDEF İLK 5 VE DAHA YUKARISI

Başkan Gürle, “Temsil ettiğimiz 3 sektörün ihracat değerlerine bakıldığında, her ne kadar ihracat kalitesi olarak ülke ortalamasının üstünde olsak da Ege olarak Türkiye Geneli ihracatından aldığımız ‘lik payın potansiyelimizin altında olduğunu söyleyebiliriz. 2024 yılı sektör hedefimizi Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğimiz olarak 1 milyar dolar olarak belirledik. Temsil ettiğimiz tüm sektörlerde amacımız yalnızca ihracat rakamlarını yukarı çekmek değil, daha katma değerli, tasarım odaklı ihracat ile daha katma değerli ürünler ihraç ederek birim fiyatlarımızı ve bunun etkisiyle toplam ihracatımızı arttırmaktır. Mobilya Sektörlerimizi ayrı ayrı ele aldığımızda mobilya sektörü özellikle son iki sene içerisindeki küresel tedarik zincirlerindeki değişimden olumlu yönde etkilenen bu sayede potansiyelini artıran sektörlerin başında yer alıyor. Dünya ihracatında ilk 8’de yer aldığımız mobilya sektöründe hedefimiz ilk 5 ve daha yukarısı. Mobilya sektörü aynı zamanda Cumhuriyetimizin 2023 - 100. Yıl ihracat hedeflerine en yakın olan ve sürekli dış ticaret fazlası veren sektördür.” diye konuştu.

Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Hikmet Güngör, “Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği olarak ilk organizasyonumuz 23 firmamızın katılımıyla 5-9 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz Suudi Arabistan Sektörel Ticaret Heyeti ile başlıyor. Ardından, Ağustos ayında Güney Afrika’ya, Eylül ayında Fas- Senegal’e ve Kasım ayında Hindistan’a yönelik yurtdışı pazarlama faaliyetlerimiz olacak. 2028 İhracat Tanıtım ve Pazarlama Vizyonu kapsamında Mobilya Turquality Projesi'ni İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği koordinatörlüğünde Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ve Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ile birlikte yürütmeye başladık.” dedi.

Ödül alan firmalar şöyle:

AHŞAP MAMULLERİ

1. MİLANO AĞAÇ KAPLAMA SAN. VE TİC. A.Ş.

2. ARSLAN DIŞ TİC. SAN. ANONİM ŞİRKETİ

3.VENNİ - İZMİR YILDIZ ORMAN ÜRÜNLERİ A.Ş.

ODUN DIŞI

1. KÜTAŞ TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.

2. ÜRÜN TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.

3. ALTUNTAŞ BAHARAT SAN. VE TİC. A.Ş.

KAĞIT

1. TETRA PAK LTD. ŞİRKETİNDEN KORAY DELLAL

2. MM GRAPHIA İZMİR KARTON SAN. VE TİCARET A.Ş

3. TZE GLOBAL DIŞ TİCARET A.Ş

MOBİLYA

1. BAMBİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

2. VİTA BİANCA MOBİLYA LTD.

3. KONFOR DAY. TÜK. MALL. MOB. A.Ş.

2023 YILI İHRACATINDA EN ÇOK ARTIŞ SAĞLAYAN FİRMA; ALKİM KAĞIT A.Ş.

2023 YILI İHRACATINDA KİLOGRAM BAŞINA BİRİM FİYATI EN YÜKSEK EN KATMA DEĞERLİ İHRACAT YAPAN FİRMA; DORYA DEKORASYON A.Ş

2023 YILINDA EN ÇOK ÜLKEYE İHRACAT YAPAN FİRMA; SANDALYECİ A.Ş.