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Bursa’da bir değer yaratmak için yola çıkan Hybrid Akademi Kurucu Ortağı Harun Seyhan, kurumlara özel eğitimler gerçekleştirdiklerini ifade ederken, “ Kurumlara özel eğitim terziliği yapıyoruz” dedi.BURSA (İGFA) - Hybrid Akademi olarak Konsul Group’un bir iştiraki olduklarını kaydeden Hybrid Akademi Kurucu Ortağı Harun Seyhan , “Konsul Group'un açılımı (constructor solutions), Hybrid Akademinin ismi ise Hibritleyerek aslında dokunarak o şeyin en iyi halini ortaya çıkarmaktan geliyor” dedi.

FİRMALARA ÖZEL ÇALIŞMA

Hybrid Akademi olarak kendilerini sektördeki diğer eğitim kurumlarından ayıran kavrama dair değerlendirme yapan Seyhan, “Kurumlar bizden bir şey talep ettikleri zaman kurumlara gidip talep ettikleri hizmetin nedenini araştırıp uzman kadromuzla beraber bir çözüm üretip terzi usulü bir çözüm üretiyoruz ve akabinde eğitimimizi hazırlıyoruz. Eğitimimizi hazırlarken kullandığımız sunumları sadece hizmet verdiğimiz firmaya göre hazırlayıp eğitim sonunda da o sunumları o firmada bırakarak tamamen firmaya özel bir hizmet veriyoruz ve verdiğimiz eğitimleri başka hiçbir yerde kullanmıyoruz. Adeta kurumlara özel eğitim terziliği yapıyoruz” açıklamasında bulundu.

FARKLI HİZMETLER SUNULUYOR

Eğitimin yanı sıra diğer alanlarda da hizmet verdiklerinin altını çizen Harun Seyhan, “Kurumlara özel olarak danışmanlık hizmeti, Kalite konularında özel olarak Almanya DAX, ve diğer alanlarda da tamamen E-Devlet onaylı sertifikalar veriyoruz. Mühendislik firmalarına Periyodik Kontrol hizmetini alanında profesyonel olan ve periyodik kontrol yapma yetkisi olan mühendisler de bünyemizde görev yapıyor. Firmalara özel olarak geliştirdiğimiz ve yazılımlarımız da bulunuyor. Firmaların yararlanabileceği ve gelecekte zorunlu hale gelecek yalın üretim ve dijital dönüşüm süreçleri gibi Teknik Teşvik Destek hizmetleri de sunuyoruz. Firmaları ziyaret ederek firma sorunlarını dinleyerek o firmalara özel olarak geliştirdiğimiz Kurumlara Özel Projeler konusunda da destek sağlıyoruz” dedi.