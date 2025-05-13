Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı.ANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 19 Şubat 2020 tarihli Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliği’nde önemli değişiklikler yaptı.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle, “tesis” ibareleri “tesis/ünite” şeklinde genişletildi. Elektrik depolama tesisi ve ünitesi tanımları güncellendi, batarya yönetim sistemi (BYS), enerji yönetim sistemi (EYS) ve sistem kontrol yazılımı (SKY) gibi yeni kavramlar eklendi.

Başvuru ve değerlendirme süreçleri elektronik ortama taşınırken, 10 kW ve altı tesisler için “tip proje” şartı getirildi.

Buna göre kabul işlemleri için gereken belgeler Bakanlıkça belirlenip internet sitesinde yayımlanacak. Daha önce geçici veya kesin kabulü yapılmış tesislerin tutanakları, lisans sahibine teslim edilecek.

Söz konusu değişiklikle Kabul Yönetmeliği'nin ekleri de güncellendi.

Değişiklikler, bugün itibarıyla yürürlüğe girerken, yönetmeliği Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı tarafından yürütülecek.