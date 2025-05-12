Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riskinin ölçülmesine yönelik yeni bir yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımladı.ANKARA (İGFA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankacılık hesaplarında yer alan bilanço içi ve dışı pozisyonlardan kaynaklanan faiz oranı riskinin standart yaklaşımla ölçülmesine ve değerlendirilmesine ilişkin yeni bir yönetmelik çıkardı.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik, faiz oranı riski standart rasyosunun konsolide ve konsolide olmayan bazda yüzde 15’i aşmamasını öngörüyor. Bu oran, bankaların faiz oranı şoklarına karşı ekonomik değer değişimini ölçen bir gösterge olarak öne çıkıyor.

Rasyonun yüzde 15’i aşması durumunda bankaların risk yönetimi yetersiz kabul edilebilir ve müdahale gerekebilir.

Yönetmelik, ekonomik değer değişimi hesaplamasında faize duyarlı tüm nakit akışlarının dikkate alınmasını şart koşuyor. Ayrıca, bankacılık hesaplarındaki pozisyonlardan katılma hesabı kaynaklı olanlar, Kurulca belirlenecek oranlarda hesaba katılacak.

Yeni düzenleme, 1 Ekim 2025’te yürürlüğe girecek; konsolide uygulamalar ise 1 Nisan 2026’da başlayacak.

Söz konusu yönetmelikle birlikte daha önce yürürlükte olan “Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Faiz Oranı Riskinin Standart Şok Yöntemiyle Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” ise yürürlükten kaldırıldı.

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