2024-2025 Eğitim-Öğretim yılının başlamasıyla ilgili Emeğin Partisi (EMEP) Keşan İlçe Örgütü tarafından yayımlanan açıklamada, çocuklara bir öğün yemek verilmesi istenerek, "Çocuklarımız derse aç girmesin" dedi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla ilgili EMEP Keşan İlçe Başkanlığı açıklama yayımladı.



EMEP açıklamasında, yeni eğitim öğretim dolayısıyla çalacak onlarca sorunu da beraberinde karşıladığını ifade ederek, EMEP olarak sorunların en acil olanın beslenme olduğunu ve basit bir bütçe planlaması ile kolaylıkla çözülebileceğini düşündüklerini kaydetti.

BESLENME ÇANTALARI DOLAMIYOR

"Artan enflasyon ve ekonomik yükün ağırlaşması ile buzdolaplarından her geçen gün bir malzeme daha eksiliyor. Bu da doğrudan çocukların beslenme çantalarını etkiliyor" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

"Ülkemizde 0-17 yaş arası 9,4 milyon çocuk, yani her iki çocuktan biri yetersiz besleniyor. TÜİK rakamlarına göre; Türkiye, 30 Avrupa ülkesi arasında en yüksek çocuk yoksulluğu oranına sahip 2 ülkeden biri. Şiddetli yoksulluk yaşayan 16 yaş altı çocukların sayısı 6 milyon 500 bine ulaştı. Yaklaşık 3 milyon çocuk kronik yetersiz beslenme yaşıyor. Türkiye’de yaşayan çocukların dörtte biri çok düşük kilolu, dörtte üçü ise kansızlıkla mücadele ediyor. Rakamlar gösteriyor ki yaşanan tüm sorunların yanında beslenme meselesi de en yakıcı sorun olarak karşımıza çıkıyor. EMEP olarak geçtiğimiz yıl “Her 4 çocuktan 1’i aç okula gidiyor” diyerek başlattığımız“Okullarda Bir Öğün Ücretsiz, Sağlıklı Yemek Her Çocuğun Hakkı” kampanyamızın halen arkasındayız. Bu yıl da her iki çocuktan birinin yetersiz beslendiği koşullarda bir öğün ücretsiz yemek hakkı mücadelesini büyütme çağrısı yapıyoruz. Okullarda bir öğün ücretsiz sağlıklı yemek bu memleketin en temel gündemlerinden biridir. Seçim programlarına aldılar, vaatleri arasına koydular. Biz halk nezdinde bu kadar açık seçik bir talep haline gelmiş bu meselenin bir karşılık bulduğunu görüyoruz. Vaat istemiyoruz, biz bu hakkın gereğinin yerine getirilmesinin takipçisi olacağız" .

Milli Eğitim Bakanlığı'nın çocukların gelişimi konusunda devlete düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini kaydeden partililer, "Biz çok iyi biliyoruz ki bugün kamuda tasarruf önlemleri açıklayanlar tasarrufu yalnızca halktan, emekçilerden, kadınlardan, çocuklardan bekliyor. Çok açık ki kendi itibarlarından bir gıdım tasarruf etmiyorlar. MEB bütçesi görüşülürken ‘Cemaatlere, tarikatlara, onlarla anılan derneklere mi para ayıracaksınız yoksa gerçekten milyonların talebi olan bir öğün ücretsiz sağlıklı yemek uygulamasına mı?’ sorusunu bir güçle soracağız, topladığımız yüz binlerce imzayla soracağız, bir araya geldiğimiz işçiler, emekçiler, kadınlarla birlikte soracağız. Tüm Keşan halkına çağrımızdır. Çocuklarımız derse aç girmesin. Okullarda Bir Öğün Ücretsiz, Sağlıklı Yemek Her Çocuğun Hakkı” şiarımızı yükseltelim" ifadelerini kullandı.