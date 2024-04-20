Başarılı yazar Emrullah Özkan Söz Sende programında fırtına gibi esti.İSTANBUL (İGFA) - Başarılı yazarlardan Emrullah Özkan, Beyaz Tv'de yayınlanan Ece Gürsel ve Şafak Türkoğlu'nun sunduğu Söz Sende programına konuk oldu.

Programda İkinci Adam yayınevinden çıkardığı Zümrüdü Anka, Ağustos Böceği gibi kitapları hakkında sunucular ile söyleyişi yapan Emrullah Özkan, şıklığı ile dikkatleri üzerine çekti.

Ece Gürsel ve Şafak Türkoğlu'na bir de kitabını hediye eden Emrullah Özkan, sunucular ile hatıra resmi de çekinmeyi ihmal etmedi.