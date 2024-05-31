Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 16 şehirde gerçekleşecek olan Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin üçüncü durağı olan Bursa’daki etkinlikler için tanıtım toplantısı yapıldı.BURSA (İGFA) - Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen tanıtım toplantısına, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Bursa Milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda basın mensubu katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivalin 2021 yılından beri sürdükleri Türkiye’nin en kapsamlı festivali olduğunu ifade etti.

Bursa’nın bu yıl festival şehirleri arasında yer aldığını söyleyen Bakan Ersoy, konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere, lezzet duraklarından çocuk etkinliklerine, tiyatro, opera, bale ve sinema gösterimlerine uzanan 9 günlük bir süreci kapsadığını belirtti. Etkinliklere açık alanların ve müzelerin ev sahipliği yapacağını anlatan Bakan Ersoy, “Pek çok sanatçı, Bursa'da konser verecek. Etkinliğin ana yeri Yunuseli Havalimanı olacak. Atatürk Kültür Yolu'nda sergisiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çalışmasını herkesin görmesi gerekiyor. Bursa Valisi Sayın Mahmut Demirtaş'a, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e, Bursa'daki çok değerli kültür sanat paydaşlarımıza ve değer katan bütün sanatçılarımıza teşekkür ederim. Kültür Yolu Festivali, pek çok kültüre yer veren, dinleme ve seyretmenin yanı sıra anlamanın ve öğrenmenin de olduğunu söyleyebilirim. Bütün vatandaşlarımızı da unutulmaz anlara ve anılara açılan bu kapıdan içeriye davet ediyoruz” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği ‘Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nin Bursa ayağına ev sahipliği yapmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 4 yıldır süren Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin, Anadolu’nun kültürel mirasının dünyaya tanıtılmasında önemli bir rol oynadığına değinen Başkan Bozbey, “Kentimizin kültürel ve sanatsal değerlerini yurdumuza ve dünyaya en güzel şekilde tanıtma imkânı bulacağımızı düşünüyorum. Konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, söyleşilerden atölyelere, çocuk etkinliklerinden dijital sanatlara kadar geniş bir yelpazede etkinlikler düzenlenecek. Halkımız ve kentimize gelen misafirlerimiz dokuz gün boyunca keyifli vakitler geçirecek. Festivalin kentimize daha fazla ziyaretçi çekerek turizm potansiyelini geliştirmesi noktasında büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Tüm hemşehrilerimizi, 1-9 Haziran tarihlerinde birbirinden güzel etkinliklerle dolu bu festivale katılmaya davet ediyorum” diye konuştu.