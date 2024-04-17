Erdem Kaya Patent, Londra'da düzenlenen Managing IP Ödül Töreni'nde 'Patent Başvuru ve Tescil İşlemleri’ Alanında ‘Türkiye'de Yılın Firması' ödülüne layık görüldü.BURSA (İGFA) - Fikri Mülkiyet Hizmetleri sektörünün Türkiye'deki önemli markalarından olan Erdem Kaya Patent, başarısını bu kez uluslararası arenada çok prestijli bir ödülle tescilledi.

Sektörünün en saygın uluslararası değerlendirme kuruluşlarından biri olan Managing IP (Managing Intellectual Property), Erdem Kaya Patent'i ‘Patent Başvuru ve Tescil İşlemleri’ alanında ‘Türkiye'de Yılın Bürosu’ ödülüne layık gördü. İngiltere'nin başkenti Londra'daki ödül töreni, Erdem Kaya Patent gibi dünyanın en seçkin patent bürolarını bir araya getirdi.

ÇALIŞMAYA VE ÜRETMEYE DEVAM

Her ülkeden seçkin patent ofislerinin yer aldığı ve farklı alanlarda aday gösterilen 600'den fazla davetlinin katıldığı Londra'daki EMEA ödül törenine Patent Müdürü Adem Hacıoğlu ve Yurt Dışı İş Geliştirme Müdürü Alihan Kaya ile birlikte katılan Kurucu Genel Müdür Erdem Kaya, büyük gurur yaşadı. Ödülü alan Erdem Kaya, “Detaylı ve objektif değerlendirmeler neticesinde bu ödülü bize layık gören Managing IP’ye, bu prestijli ödülü almamızda büyük emekleri olan tüm çalışma arkadaşlarımıza, aynı zamanda yıllardır inovasyon yolculukları boyunca ortaklığımıza güvenen değerli müvekillerimize gönülden teşekkür ediyoruz. İyi fikirleri değere dönüştürme motivasyonumuzla etik değerlerimizden ödün vermeden çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz” dedi.