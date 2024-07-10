Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için gittiği Washington’da Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ı kabul etti.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Macaristan Başbakanı Orban’ı kabulüne dair açıklamasını yayımladı.

Görüşmede Türkiye ile Macaristan ikili ilişkileri, Türkiye’nin Avrupa Birliği katılım süreci ile bölgesel ve küresel konular ele alındığı kaydedilen haberde, Türkiye’nin Ukrayna-Rusya savaşı ve İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının sona ermesi için barışçıl çabalarını sürdürdüğünü dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, uluslararası kamuoyunun bu bölgelerde barışın tesisi için gayretlerini artırması gerektiğini vurguladığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan’ın dönem başkanlığında Türkiye’nin, Avrupa Birliği katılım sürecinin canlandırılması ve ilişkilerin ilerletilmesi noktasında destek beklediğini de ifade etti.