Mustafa Kemal Atatürk’ün Selanik’teki müze evinden alınan toprak, “Atatürk’ü Anma ve Barış Koşusu” kapsamında İpsala Sınır Kapısı’nda İstanbul Masterleri Atletizm Kulübü atletlerine teslim edildi. Toprak, Anıtkabir’e ulaştırılmak üzere yola çıktı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Türkiye Atletizm Federasyonu’nun, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği “Atatürk’ü Anma ve Barış Koşusu” için anlamlı bir tören düzenlendi.

Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Selanik’teki müze evinden alınan toprak, Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal tarafından İpsala Sınır Kapısı’na getirildi ve İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili’ye teslim edildi.

İpsala Sınır Kapısı’nda düzenlenen törende, “Ata toprağı” İstanbul Masterleri Atletizm Spor Kulübü atletlerine Anıtkabir’e ulaştırılmak üzere emanet edildi.

Törende halk oyunları gösterileri sunuldu, şiirler okundu. Törene Başkonsolos Aykut Ünal, Kaymakam Ömer Sevgili, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, CHP İl Genel Meclis Üyesi İsmail Alış, atletler ve çok sayıda davetli katıldı.

ANITKABİR’E KOŞU BAŞLADI

Kaymakam Sevgili’nin verdiği startla atletler, İpsala’dan Ankara’ya doğru koşularına başladı.

Toprağın, 19 Mayıs kutlamaları kapsamında Anıtkabir’de teslim edilmesi planlanıyor.