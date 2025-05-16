Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde bu yıl 3’üncüsünü düzenlediği Liseler Arası İnegöl’ü Tanıyorum Bilgi Yarışması, 20 okuldan 100 öğrencinin katılımıyla yapıldı. Finalde 5 okulun kıyasıya mücadele ettiği organizasyonda lise öğrencileri şehre dair bilgilerini yarıştırdı.BURSA (İGFA) - Gelecek nesillerin şehrimizi daha iyi tanımaları amacıyla İnegöl’de 2020 yılında ilk kez düzenlenen Liseler Arası İnegöl’ü Tanıyorum bilgi yarışmasının 3’üncüsü yapıldı.

İnegöl Belediyesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen yarışma her yıl kadim şehir İnegöl’e önemli hizmetlerde bulunmuş bir büyüğümüzün adını yaşatırken, bu yıl Dr. Recep Akakuş’un adıyla gerçekleştirildi.

Nisan ayında ön elemeleri yapılan yarışmada 20 liseden 100 öğrenci şehre dair bilgilerini yarıştırdı. Perşembe günü ise yarışmanın finalinde 5 okul kozlarını paylaştı.

FİNAL BÜYÜK ÇEKİŞMEYE SAHNE OLDU

İnegöl Kent Müzesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen finalde ön elemeleri geçen; Naire Çikayeva Anadolu Lisesi, Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi, Mediha Hayri Çelik Fen Lisesi, Özel Altın Nesil Fen ve Anadolu Lisesi ve Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi öğrencileri yarıştı. Sorularını özel komisyonun hazırladığı yarışma, büyük bir çekişmeye de sahne oldu. Final yarışması 20 soruyla gerçekleştirildi.

Her bir soru 10 puan olmak üzere en yüksek puanı alan okul yarışmanın birincisi seçildi.

DERECEYE GİREN OKUL VE ÖĞRENCİLER ÖDÜLLERİ ALDI

Yarışma neticesinde Mediha Hayri Çelik Fen Lisesi 1’inci olurken, Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi 2’nci, Küçükçalık Anadolu Lisesi ise 3’üncü olarak yarışmayı tamamladılar.

İlk 3’e giren okullara plaket takdim edilirken, ayrıca; 1’inci 10 bin TL, 2’nci 7 bin 500 TL, 3’üncü okul ise 5 bin TL ödülün sahibi oldu.

Dr. Recep Akakuş’un ailesi de öğrencileri ödüllendirdi. Aile 1’inci gelen okula tam altın, 2’nci okula yarım altın ve 3’üncü okula çeyrek altın hediye etti.

Yarışmanın ödül töreninde konuşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, öğrencileri önemsediklerini belirterek, "Bizim için çok değerlisiniz. Biz sizlerin başarılı olacağınıza inanıyoruz. Burada aynı zamanda sorularla öğrencilerimizin İnegöl’ü daha yakından tanıması hedeflendi. Buna göre sorular hazırlandı" dedi.

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan da, güzel bir heyecan içerisinde yarışmayı izlediklerini belirterek, “Adı yarışma ama gerçekten bunun kazananı buraya katılan tüm gençler oldu. Şehrimizi, kültürümüzü, geçmişimizi tanımak ve bilmek çok önemli. Bizleri geleceğe taşıyacak olan bu değerlerimize sahip çıkmak… Gençlerimizin de bunu layıkıyla yerine getirdiğini görmek bizler için büyük mutluluk vesilesi. İnşallah bu yarışmalar daha da zenginleşip güçlenerek yıllar boyunca devam edecek” dedi.