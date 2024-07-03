Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, Şirintepe Mahallesi Örme Sokak’ta yol genişletme ve yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, sorunsuz bir üst yapı için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Örme Sokak’ta imar planına esas çalışmalar kapsamında yol genişletme ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Yetkililer, çalışma nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıda bulunurken, çalışmaların 2024 yatırım programına göre aralıksız devam edeceğini belirttiler.