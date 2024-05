Kayseri Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ve Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odalarının Başkanları Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ı ziyaret etti.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Hacılar belediye başkanına tebrik ziyaretleri devam ediyor. Esnaf oda temsilcileri de Başkan Özdoğan'ı makamında ziyaret ederek yeni dönem için başarı dilediler

Ziyarete Esnaf Kefalet Kooperatifi 19. Bölge Birliği Başkanı Mustafa Alan, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alparslan, Halıcılar Odası Başkanı Ercan Efilti, Kasaplar Odası Başkanı Mustafa Bayırbaşı, Hacılar Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Mahmut Günek ile Saatçiler ve Anahtarcılar Odası, Mobilyacılar Odası, Şöförler Otomobilciler Odası’nın temsilcileri ile Yeni Köy Mahallesi Muhtarı Ali Alan katıldı.

Oda başkanlarının Başkan Özdoğan’a yeni dönemde başarılar dilediği ziyarette konuşan Kayseri Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, Başkan Özdoğan’ın çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek Hacılar ilçesinin her geçen gün değiştiğini ve geliştiğini belirtti. Alan, Hacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın da ilçe vatandaşına daha iyi hizmet etme noktasında gayretle çalıştıklarını söyledi.

Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları başkanlarının yaptığı ziyaretten mutluluk duyduğunu dile getiren ve esnafların hayatın her alanında olduklarını belirten Başkan Özdoğan ise; “Esnafların yaşanan sıkıntılara rağmen gayretle çalıştıklarını biliyoruz. Bizler de belediye olarak her zaman esnafımızın yanındayız. Esnaflar tüketicinin olmazsa olmazı, bizler de her zaman bu bağlamda esnaflarımızın yanında olacağız.” dedi.