Son olarak Meşrutiyet Mahallesi 2077. Sokak'ta hasar gören yolun düzenlenmesi ve Tepecik Mahallesi 918. Sokak'ta yabani otların temizlenmesiyle ilgili gelen talepler, kısa sürede yerine getirildi.

Efeler Belediyesi'ne ilettikleri taleplerin çok hızlı bir şekilde yerine getirildiğini gören vatandaşlar; "Henüz mesaj atalı bir saat olmuşken Efeler Belediyesi hemen talebimizi gerçekleştirdi. Efeler Belediyesi’nin hızına yetişecek belediye yok. Çok Teşekkür ederiz" yorumuyla memnuniyetlerini dile getirdiler.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, vatandaşların ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılamak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve mahallelerimizi daha yaşanabilir hale getirmek için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Gelen her talebi önemsiyor ve en kısa sürede çözüme kavuşturuyoruz. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim için en büyük öncelik. Hep birlikte var gücümüzle çalışacağız çünkü Efeler hepimizin." dedi.