Eti Maden, Eskişehir ve Balıkesir’deki bor işletmelerine toplamda 218 yeni personel alacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak “Türkiye Yüzyılı'nı madenin de yüzyılı yapma hedefimizde, bor işletmelerimizde bizlerle omuz omuza çalışacak olan yeni yol arkadaşlarımızı şimdiden tebrik ediyorum.” mesajını paylaştı.ANKARA (İGFA) - Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 2024 yılı sürekli işçi ve memur istihdamı kapsamında İŞKUR ve ÖSYM üzerinden personel alacak. Eskişehir’deki Kırka Bor İşletme Müdürlüğü’ne 162, Balıkesir’deki Bigadiç ve Bandırma İşletme Müdürlüğü’ne de 56 olmak üzere 218 yeni istihdam sağlanacak.

KATMA DEĞERLİ MADENCİLİK

Bakan Bayraktar, yeni personel alımıyla ilgili sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Katma değerli madencilik anlayışıyla Türkiye’yi bu alanda net ihracatçı konuma getirmek için çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden Bayraktar, “Bu anlayışla üretim, satış ve rezervde dünyada ilk sırada olduğumuz bor madenlerimizi ekonomiye kazandırmak için Eti Maden bünyesinde nitelikli insan kaynağımız ile oluşturduğumuz tesislerde uç ürün haline getiriyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı madenin de yüzyılı yapma hedefimizde, bor işletmelerimizde bizlerle omuz omuza çalışacak olan yeni yol arkadaşlarımızı şimdiden tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.