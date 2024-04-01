Ferhat Göçer, Elnar Xelilov ile “Minnettarım” adlı şarkıda düet yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Ferhat Göçer, Azerbaycan’ın genç popüler sanatçısı, aynı zamanda kendisi gibi doktor olan Elnar Xelilov ile “Minnettarım” adlı şarkıda düet yaptı. Şarkının söz ve müziği Elnar Xelilov’a ait. Klip yönetmeni ise Bakhtiyar Alakbarov oldu ve klip için Bakü’de bir hastane kapatıldı. Sanatçılar klipte iki cerrahı canlandırdılar. Şarkı ve klip 29 Mart Cuma itibariyle tüm dijital platformlarda yayınlandı. Kısa sürede zirveyi zorlayan parça müzikseverlerin beğenisini kazandı.

Söz ve Müziği, Elnar Xelilov ’a ait olan şarkının, aranjörlüğünü Azerbaycan asıllı Barbod Hozouri yaptı. Klip çekimi için Bakü’ye giden Ferhat Göçer, çekimler tamamlanınca Türkiye’ye döndü.

Klipin Yönetmenliğini Bahti Baba üstlendi.

Azerbaycan’da klipin tanıtım çalışmaları, prodüktör Elnur Ahmedli’ye emanet edildi.