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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" ifadeleri yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın kuzeyinde 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı...

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı...

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. ANKARA (İGFA) - Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde aralıksız devam ediyor.

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