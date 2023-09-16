Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın iş birliğinde düzenlenen GastroANTEP Kültür Yolu Festivali kapsamında Refik Anadol tarafından yapay zeka ile hazırlanan Rönesans Rüyaları Dijital Sergisi açıldı.GAZİANTEP (İGFA) - Serginin açılışı, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü’nde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, il protokolü ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen törenle yapıldı.

Dünya genelinde yapay zekâ sanatının başlamasına ve gelişmesine katkı sağlayan sanatçılardan biri olan, çalışmalarında mimari, medya sanatları ile veri bilimini buluşturan Refik Anadol’un, Rönesans eserleri bağlamında türünün ilki olan Rönesans Rüyaları Sergisi, ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim sunuyor.

Sergi için Anadol ve ekibi 14’üncü ve 17’nci yüzyıllar arasında üretilmiş milyonlarca sanat eserinin görsel verilerinden oluşan veri setlerini toplayarak Rönesans stil ve içeriklerini yansıtmada yetkin hale gelen GAN Algoritmaları aracılığıyla işlemler gerçekleştirdi.

Benzersiz ve sürükleyici bir deneyim imkanı sunan Rönesans Rüyaları Sergisi, dünya ve sanat tarihi üzerinde önemli bir yeri olan Rönesans Dönemi’nin eserleriyle ziyaretçilerin modern imkanlarla bağlantı kurmanın farklı, yeni ve şiirsel bir yolunu sunuyor.