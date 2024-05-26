Diş teknisyeni Mokhtar Hamdi, Türk Kızılay, AFAD ve Türkiye’den giden yardımlarla Gazzeli çocuklara hazırladığı meyveli içeceklerle onları mutlu ediyor.ANKARA (İGFA) - Gazze'de süregelen zorluklara rağmen umut dolu bir hikaye sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Mokhtar Hamdi adlı genç bir adam, Gazzeli çocuklar için hazırladığı serinletici içeceklerle gönülleri fethetti. Bu hikaye, Mokhtar'ın yaşadığı zorlukları ve Türk Kızılay’ın yardımlarının bölgedeki etkisini bir kez daha gösterdi.

Mokhtar Hamdi, Arap edebiyatı eğitimi almış ve öğretmen olmayı hedeflemiş bir Gazzeli. Ancak, yoğun işsizlik nedeniyle diş teknisyenliği öğrenmiş ve bu alanda beş yıl çalışmış. 7 Ekim’de başlayan çatışmalardan iki ay önce tüm birikimini diş laboratuvarına yatırarak kendi işini kurmuştu. Ne yazık ki, çatışmalar devam ederken laboratuvarı bombalanarak yok oldu ve Mokhtar her şeyini kaybetti.

Bu zor dönemden sonra bile umudunu kaybetmeyen Mokhtar, çevresindeki çocuklara moral vermek için harekete geçti. Türk Kızılay, AFAD ve Türkiye’den gönderilen yardım malzemeleriyle çocuklara serinletici içecekler hazırlayarak onları mutlu etmeye çalışan Mokhtar'ın bu içten çabası, sosyal medyada geniş yankı buldu ve kullanıcılardan binlerce yorum ve beğeni aldı.