Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelleri "Polislerle Macera Adası" projesiyle eğlenceyi çocukların ayağına getirdi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan merkez ve ilçelerdeki okullarda kurulan "Balon Park"ın eğitim öğretim dönemi boyunca tüm okullarda çocukları sınırsız eğlenceyle buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Konuyla ilgili paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya, "Çocuklarımız zıplıyor, tırmanıyor ve keyifli anlar yaşıyor" dedi.

Etkinliklerin çocuklar ve güvenlik güçleri arasında güçlü bir bağ kurarak, güven ve dostluk ilişkisini pekiştirdiğini kaydeden Bakan Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığı olarak her zaman yanınızdayız!" mesajı verdi.