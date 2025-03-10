Kültür ve Turizm Bakanlığı uygulamalı sanat alanında eğitim gören üniversite öğrencilerine yönelik para ödüllü iki büyük yarışmayı duyurdu. Güncel sanat ve afiş tasarım alanlarında gerçekleştirilecek yarışmalarda toplam 790 bin lira ödül dağıtılacak.ANKARA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı tarafından 2025 yılının “Aile Yılı” olarak ilan edilmesi dolayısyla gençlerin aile bağlarına dikkat çekmesini amaçlayan “Genç Sanat: 6. Afiş Tasarım Yarışması” düzenleneceğini duyurdu.

Yarışmada ödüle layık görülen yeteneklere toplam 250 bin lira para ödülü takdim edilecek yarışmada başarı ödülüne layık görülen 5 tasarımcı 20’şer bin lira, mansiyon ödülü kazanan 5 tasarımcı 10’ar bin lira, sergileme ödülü kazanan 20 tasarımcı ise 5’er bin lira alacak.

Yarışmanın başvuruları 1 Temmuz ile 18 Ağustos tarihleri arasında kabul edilecek.

ÖZGÜN SANAT ESERLERİ DE YARIŞACAK

Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı özgün sanat eserlerini teşvik etmek üzere toplam ödülü 540 bin lira olan “Genç Sanat: 11. Güncel Sanat Proje Yarışması” düzenleneceği duyuruldu.

Başarı ödülünü kazanan 5 sanatçı 40’ar bin lira, mansiyon ödülü kazanan 5 sanatçı 20’şer bin lira, sergileme ödülü kazanan 20 sanatçı ise 12’şer bin lira alacak.

Serbest konu ile genç sanatçılara kendilerini ifade etme imkânı sunacak olan yarışmaya başvurular 4 Ağustos ile 8 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Genç yetenekler yarışmalar hakkında ayrıntılı bilgi ve başvuru şartları için https://gorselsanat.ktb.gov.tr/ adresinden daha detaylı bilgi alınabilir.