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CHP’li Gençay: Didim de Özlem Çerçioğlu'nu örnek alıyoruz.

CHP’li Gençay: Didim de Özlem Çerçioğlu'nu örnek alıyoruz.

Son başvuru tarihi 9 Mayıs 2025 olarak belirlendi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Gençlerle düşünüyor, gençlerle tasarlıyoruz. İzmir’in dört güzel ilçesinde sorunları keşfedip çözümler üreteceğiz. Gençliğin enerjisi İzmir’in güzelliğiyle buluşsun” diyerek gençleri davet etti.

Etkinlik, 16 Mayıs’ta Kültürpark’taki açılışla başlayacak. Gençler, 17-18 Mayıs’ta ilçelerde yerel halk ve belediyelerle çalışarak sorunlara yönelik tasarım çözümleri geliştirecek. Projeler, ilçe belediye başkanları ve uzmanlarca değerlendirilecek.

16-19 Mayıs 2025 tarihlerinde Çeşme, Karaburun, Seferihisar ve Foça’da gerçekleştirilecek etkinlik, 18-30 yaş arası üniversite öğrencisi ve mezun gençleri bir araya getirecek. Mimarlık, şehir planlama, grafik tasarım, ürün tasarımı, sanat, iletişim ve turizm alanlarında “Keşfet-Tasarla” temasıyla projeler üretilecek.

İzmir’de 19 Mayıs kutlamaları kapsamında “Tasarımcılar İzmir’de” etkinliği düzenlenecek; gençler Çeşme, Karaburun, Seferihisar ve Foça’da tasarımlarını sergileyecek. İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında “Tasarımcılar İzmir’de” etkinliği düzenliyor.

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