İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tepeköy Öğrenci Yurdu ve Nebi Güdük Gençlik Merkezi’nin kullanımına ilişkin protokollerin iptalinin bazı siyasi çevreler tarafından kasıtlı olarak çarpıtıldığını vurguladıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; “İzmit Belediyesinin meclis toplantısında Tepeköy Öğrenci Yurdu ve Nebi Güdük Gençlik Merkezi’nin kullanımına ilişkin protokollerin iptali, ne yazık ki bazı siyasi çevreler tarafından kasıtlı olarak çarpıtılmaktadır.

GENÇLERİMİZİ SİYASİ ÇEKİŞMELERİNE ALET EDİYORLAR

İddia edildiği gibi, TÜGVA protokolü iptalinde İslami eğitim alan gençlerimizin hedef alınması gibi saçma bir konu asla söz konusu değildir. Belediye olarak tüm gençlerimizin yanında yer almak, onlara eşit ve adil bir şekilde hizmet sunmak bizim asli görevimizdir.

Bazı siyasi çevrelerin bu açıklamalarını, gençlerimizi ve onların eğitimlerini siyasi çekişmelerine alet etmeye çalışmalarını şiddetle kınıyoruz.

DEVLETİN PARASINI BABALARININ MALI GİBİ KULLANDILAR

İzmit halkının çıkarlarını korumak ve kamu kaynaklarını adil bir şekilde yönetmek için aldığımız bu kararlar, şeffaf ve hukuki süreçler neticesinde gerçekleştirilmiştir. Belediyenin yaptığı yurt binasından bazı kesimlerin maddi kazanç sağlamasına, devletin malını babalarının malı gibi kullanmalarına daha fazla izin veremezdik!

MAHKEME KARARLARI VE SAYIŞTAY RAPORLARI VAR

Protokol iptallerimiz Sayıştay raporları ve mahkeme kararları, zaten bu tahsislerin usulsüz olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Bu çerçevede, İzmit Belediyesi olarak, öğrencilerimizi koruma altına almak ve onlara hak ettikleri hizmeti sunmak adına, yurtları belediye olarak işletme kararı almış bulunmaktayız.

ÖĞRENCİLER ÇIKARILMAYACAK

TÜGVA’nın işlettiği yurttan alınan ücretler ve yapılan yönetim biçimleri, belediye kaynaklarının özgün amacından sapmasına neden olmuştur. Belediye olarak, öğrencilerimizin mağdur edilmeden, hiçbir öğrenci yurttan çıkarılmayacaktır. Buradaki öğrencilerimiz tam tersine ücretsiz ve kaliteli hizmet alacakları bir sistem kurma gayreti içerisindeyiz. Belediyemizin kendi mülkünde yurt hizmetini tüm gençlere sunmasından dolayı neden rahatsız olunuyor, anlamış değiliz! İzmit Belediyesi olarak, gençlerimizin geleceğine yatırım yapmaya ve onlara layık oldukları imkanları sunmaya devam edeceğiz. Her bir öğrencimizin barınma hakkı İzmit Belediyesince güvence altındadır ve bu yöndeki adımlarımız kararlılıkla devam edecektir.”