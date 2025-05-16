Türkiye'de geçen ay yaşanan zirai don olayının etkilerini araştırmak üzere kurulan 22 üyeden oluşan TBMM Meclis Araştırma Komisyonu’nun üye seçimi kararı, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Komisyon, 3 ay boyunca görev yapacak.ANKARA (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 2025 Nisan’ında ülke genelinde 36 ili etkileyen zirai don felaketinin yol açtığı zararları incelemek amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu’nun üye seçimine ilişkin kararı, bugünkü Resmi Gazete’de yayımladı.

“2025 Yılının Nisan Ayında Ülkemizde Gerçekleşen Zirai Don Olayının Sonuçlarının Araştırılması, Üreticilerin ve Tarımsal Ürünlerin Uğradığı Zararların Tespiti ve Gelecekte Yaşanabilecek Benzer Olayların Etkilerinin En Aza İndirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine Dair Karar” başlıklı karar, komisyonun yapısını ve görevlerini netleştirdi.

Komisyon, 9-13 Nisan 2025’te hava sıcaklıklarının -15°C’ye kadar düşmesiyle yaşanan ve son 30 yılın en büyük zirai don olaylarından biri olarak kayıtlara geçen felaketin tarımsal üretime etkilerini araştıracak. 36 ilde meyve, sebze ve genç sürgünlerde ciddi kayıplara yol açan olayın üreticilere ve ürünlere verdiği zararları tespit edecek.

22 üyeden oluşan ve 15 Nisan'da TBMM Genel Kurulu’nda alınan kararla kurulan komisyon ilk toplantısını 14 Mayıs’ta gerçekleştirirken, komisyon başkanlığına AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz seçildi. AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci başkanvekili, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök sözcü, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ise kâtip üye oldu.

Komisyonun çalışma süresi, bu seçimlerin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay olarak belirlendi.

Gerektiğinde Ankara dışında da çalışmalarını sürdürebilecek.