Kocaeli'de Gebze Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (GESMEK) bünyesinde faaliyet gösteren GESMEK Türk Halk Müziği Korosu, Gebze Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (GESMEK) bünyesinde faaliyet gösteren GESMEK Türk Halk Müziği Korosu, Gebze Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu. Şef Ünal Dursun’un yönetiminde gerçekleşen konserde, "Türkülerden Bir Vatan" temasıyla birbirinden değerli türküler seslendirildi.

Konsere katılan ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “ Bu gün burada olan siz değerli Gebzeli hemşerilerimize ve bu kursa katılarak zamanını ve emeğini harcayan tüm kursiyerlerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Bu salonu bu şekilde hınca hınç dolu görmek bizleri ayrıca gururlandırıyor. Bu anlamda Ünal hocama ayrıca teşekkür ediyorum. Halk Müziği asla eskimeyecek bizim kültürümüz olan bir müzik. Bu gün burada olan şanlı insanlardanız. Şimdiden koromuzun yüreğine sağlık ve biz dinleyicilerde iyi dinletiler diliyorum” ifadelerini kullandı.

KULAKLARIN PASINI SİLEN KONSER

Geniş bir dinleyici kitlesinin ilgi gösterdiği gecede, Anadolu'nun dört bir yanından derlenen ezgilerle adeta kültürel bir yolculuk yaşatıldı. Türk halk müziğinin zengin repertuvarından seçilen eserler, korunun başarılı performansı ve duygulu yorumlarıyla dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Adeta kulakların pasını silen konser sonunda GESMEK korosu uzun süre ayakta alkışlanırken, Şef Ünal Dursun ve emeği geçen tüm sanatçılar izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.