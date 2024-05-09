Gıda Mühendisleri Bursa Şubesi Yönetimi, sektörde yaşanan sorunları ve bunlara yönelik ürettikleri projeleri Ankara ziyaretlerinde gündeme taşıdı.BURSA (İGFA)- Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Sektörün Sorunlarını Ankara’ya Taşıdı

Ankara ziyaretlerinde AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ve Gıda Mühendisleri Odası Genel Başkanı Yaşar Üzümcü ile bir araya gelen Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri, ziyaretlerinde sektörün sorunlarını konuşarak, çözüm önerileri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Durmuş, “Meslektaşlarımızın yaşadıkları sorunların farkındayız. Oda olarak bu sıkıntılara yönelik ortaya koyduğumuz çözüm önerilerimizi gündeme taşımaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda Genel Başkanımız Yaşar Üzümcü ile aynı zamanda gıda mühendisi olan Milletvekilimiz Refik Özen’i ziyaret ettik. Ziyaretimizde, SMM – Yetkilendirilmiş Gıda Mühendisliği Danışmanlık Sistemi, kamu ve özel sektörde gıda mühendisi istihdamının artırılması, gıda işletmelerinde hijyen eğitimi verme yetkisinin en az lisans düzeyinde gıda bilimi eğitimi almış meslek mensuplarımız tarafından verilmesine yönelik projelerimizi vekilimiz ile paylaştık. Meslektaşımız olan Milletvekilimizin sektörümüzdeki sorunları en iyi şekilde anlayacağına inancımız tamdır.” dedi.

Durmuş, Milletvekili Refik Özen’e ev sahiplikleri için teşekkür ederek, projelerinin takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.