Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, mahallelerine oyun parkı yapılmasını talep eden kırsal mahallelerde yaşayan çocukların isteklerinin hızla hayata geçirilmesini sağladı. Çocuklar ve ebeveynler, Çerçioğlu’na ilgilerinden ve çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından son olarak Yenipazar ilçesi Hacıköseler Mahallesi, Çine ilçesi Kırkışık ve Mutaflar Mahalleleri ile Bozdoğan ilçesi Pınarlı Mahallesi’ne oyun parkı ve spor aletleri kazandırıldı. Çerçioğlu, 7’den 70’e tüm vatandaşlar için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, “Hizmet odaklı belediyecilik anlayışımız ile daha yaşanılabilir ve modern bir kent için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“Özlem Başkanımız her türlü ihtiyacımız ile ilgileniyor”

Çerçioğlu’na ilettikleri oyun parkı talebinin hızla yerine getirildiğini belirten Kırkışık Mahallesi Muhtarı Elif Doğru, “Çocuklar için, mahalle halkımızın dışarıdan gelen torunları için çok güzel oldu. Parkın bayanlarımızın toplanma alanı haline gelmesi bizim için harika bir durum. Özlem Başkanımızın her türlü hizmetinden gayet memnunuz, kendisi isteklerimizle hemen ilgileniyor, kendisine teşekkür ederiz. Aydın Büyükşehir Belediyesi mahallemizde asfalt yenileme çalışması gerçekleştirdi, ASKİ ekipleri sondaj çalışması yaptı, park çalışması oldu ve bunların yanı sıra AYBA ekipleri de köyümüzde kömür ve gıda dağıtımı yapmakta. Başkanımız Özlem Çerçioğlu her türlü ihtiyacımız ile ilgileniyor, kendisine hizmetleri için çok teşekkür ederiz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi 620 rakımlı mahalleye oyun parkı yaptı

Yenipazar ilçesine bağlı kırsal Hacıköseler Mahallesi Muhtarı Alaattin Sarıoğlu, mahallede gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı Çerçioğlu’na teşekkür etti. Sarıoğlu, “Biz Yenipazar’ın en uzak mahallesiyiz, 620 rakımlı bir mahalle burası. Aydın Büyükşehir Belediyesi mahallemizde parke taşı döşeme ve asfaltlama işlemi gerçekleştirdi, ASKİ hizmetleri, AYBA ekiplerinin çalışmaları da devam ediyor. Oyun parkımızın yapımı da tamamlandı. Özlem Başkanımıza çok teşekkür ederim, bu park mahallemize çok yakıştı” İfadelerini kullandı.

“Özlem Başkanımıza çok teşekkür ederiz”

Büyükşehir Belediyesi tarafından mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmalardan memnun olduklarını belirten Mutaflar Mahallesi Muhtarı Mustafa Madran, oyun parkının ebeveynler ve çocuklar tarafından beğeni ve ilgiyle karşılandığını söyledi. Çerçioğlu’na teşekkür eden Madran, “Sağolsun Özlem Başkanımız bu parkın yapılmasına vesile oldu, teşekkür ederim. Çocuklarımız okuldan çıktıklarında buraya geliyorlar, burada vakit geçiriyorlar. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin mahallemizde kanalizasyon, parke taşı döşenmesi, yayla yollarının asfaltlanması gibi birçok hizmeti oldu, AYBA ekiplerinin çalışmaları da devam ediyor. Özlem Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim, bu parktan çocuklarımız ve aileleri çok memnun” diye konuştu.