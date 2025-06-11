Küba ritimlerinin ve zamansız melodilerin unutulmaz gecesine hazır olun! Efsanevi Buena Vista All Stars, Atlantis Yapım organizasyonuyla gerçekleşen Paribu Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında, 30 Eylül’de İstanbul Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde sahne alacak.İSTANBUL (İGFA) - Atlantis Yapım’ın Paribu Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında düzenlediği bu unutulmaz gecede, Buena Vista All Stars, Küba müziğinin büyüsünü İstanbul’a taşıyacak. Efsanevi orkestra, 30 Eylül’de Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde müzikseverlere Havana’nın sokaklarında bir yolculuk vadeden bir performans sergileyecek.

Orkestra, Buena Vista Social Club’ın orijinal üyeleri olan Barbarito Torres ve müzik direktörü Demetrio Muñiz’in yanı sıra 11 Kübalı müzik efsanesini bir araya getiriyor.

Müzikseverler, bu özel geceyle kendilerini Havana’nın büyülü sokaklarında hissedecek. “Chan Chan”, “Dos Gardenias”, “El Cuarto de Tula”, “Quizas, Quizas, Quizas” ve “Candela” gibi Küba klasiklerinin ikonik performanslarıyla geceye damga vuracaklar.

Latin cazı ile Afro-Küba ritimlerini eşsiz bir biçimde harmanlayan Buena Vista All Stars,, izleyicilere unutulmaz bir gece sunacak.

Tarih: 30 Eylül 2025

Mekan: İstanbul Harbiye Açıkhava Sahnesi

Biletler: Bubilet ve Biletix üzerinden satışta

Biletlerin yoğun ilgi nedeniyle hızla tükendiği bu özel gece için yerinizi şimdiden ayırtın! Küba müziğinin ruhunu ve enerjisini yaşamak için bu fırsatı kaçırmayın!